Українці можуть їздити до Франції, незважаючи на надзвичайний стан - посол

Про це сказала на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Так, звичайно, можна їхати у Францію, ми будемо видавати візи", - сказала посол.

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Вона зазначила, що вже відбулися зустрічі представників Франції зі Службою безпеки України.

За словами Дюмон, бажаючі поїхати у Францію повинні прибути в аеропорт для проходження посиленого контролю безпеки.

"Люди можуть приїхати до Франції, тільки вони повинні бути готові до посилення контролю. Потрібно прибути в аеропорт на кілька годин раніше", - сказала посол.

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