Переслідування "автомайданівців" координувалися безпосередньо адміністрацією Януковича - ГПУ

Переслідування активістів «Автомайдану» під час подій у січні-лютому 2014 року координувались адміністрацією екс-президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Це була системна діяльність службових осіб департаменту ДАІ, МВС, а також окремих суддів і координуюча адміністрацією президента», - сказав він.

За словами Горбатюка, за результатами попередніх розслідувань на даний час вже направлені обвинувальні акти до суду стосовно 40 осіб.

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«Це 38 працівників органів внутрішніх справ та 2 суддів. На даний час також ще розслідуються кримінальні провадження за підозрою двох представників ДАІ та двох суддів», - додав він.

Горбатюк також зазначив, що найбільш резонансними подіями щодо переслідування «автомайданівців» було їхнє побиття на вулиці Щорса та Кріпосному провулку в Києві.

«За цими епізодами встановлено підрозділи київського «Беркуту», які здійснювали ці протиправні дії, і командири двох рот на даний час притягнуті до кримінальної відповідальності. Їм повідомлено про підозру і слідство йде до завершення», - сказав він.

Горбатюк також наголосив на тому, що по кожному злочину слідство підозрює колишнє керівництво держави та правоохоронних органів. «Це була системна та скоординована діяльність колишнього керівництва держави, які діяли щодо придушення протестів саме як злочинна організація, бо фактично була лише видимість законної діяльності правоохоронних органів. А насправді відбувалось незаконне та жорстоке переслідування протестувальників з тим, щоб утриматись при владі і уникнути відповідальності за вчинені раніше злочини», - резюмував він.