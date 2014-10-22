Автомайдан вимагає об'єднати всі справи про переслідування активістів в одну

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Автомайдану Роман Маселко.

За його словами, навесні цього року було відкрито 135 кримінальних проваджень за фактами протиправних дій стосовно автомайданівців. Згодом 50 з них було закрито, а інші - об'єднані в 30 кримінальних справ. Водночас він додав, що, за останньою інформацією, раніше закриті кримінальні провадження були знову відкриті.

“Однак ми вимагаємо, щоб всі ці кримінальні провадження були об'єднані в одне і його розслідуванням зайнялася Генеральна прокуратура”, - підкреслив Маселко.

Також він зазначив, що до фальсифікацій адміністративних справ проти автомайданівців причетні 200 інспекторів Державтоінспекції та 84 суддів. Переважно це працівники міліції Києва та області, а також київські судді, додав адвокат.

Крім того, Маселко зазначив, що досі не встановлено, хто взимку «злив» в Інтернет базу даних на автомайданівців з їхніми домашніми адресами, марками та номерами автомобілів.

Наразі акція автомайданівців біля будівлі Генпрокуратури триває.

Активістів Автомайдану запросили до приміщення ГПУ на переговори. Однак їм не відразу вдалося зустрітися з керівництвом ГПУ, оскільки у приймальні сказали, що група, яка прийшла на зустріч, не у тому складі, що була два тижні тому, коли відбулася зустріч з генпрокурором Віталієм Яремою.

Читайте такожАвтомайдан показав маєток Яреми в елітному містечкуДеякий час представники Автомайдану перебували у приймальні, а потім їх врешті запросили до будівлі ГПУ на зустріч з керівництвом відомства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, кілька десятків активістів Автомайдану прибули на своїх автомобілях до будівлі Генеральної прокуратури України, де розпочали акцію з вимогою прозвітувати про розслідування справ проти працівників ДАІ та суддів, які взимку під час Майдану незаконно складали адмінпротоколи на автомайданівців та позбавляли їх права керувати транспортними засобами.