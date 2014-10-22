Автомайдан вимагає об'єднати всі справи про переслідування активістів в одну
Автомайданівці вимагають від Генеральної прокурати об'єднати всі кримінальні провадження, що були порушені за фактами переслідування та фальсифікації справ проти активістів Автомайдану, в одне кримінальне провадження.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Автомайдану Роман Маселко.
За його словами, навесні цього року було відкрито 135 кримінальних проваджень за фактами протиправних дій стосовно автомайданівців. Згодом 50 з них було закрито, а інші - об'єднані в 30 кримінальних справ. Водночас він додав, що, за останньою інформацією, раніше закриті кримінальні провадження були знову відкриті.
“Однак ми вимагаємо, щоб всі ці кримінальні провадження були об'єднані в одне і його розслідуванням зайнялася Генеральна прокуратура”, - підкреслив Маселко.
Також він зазначив, що до фальсифікацій адміністративних справ проти автомайданівців причетні 200 інспекторів Державтоінспекції та 84 суддів. Переважно це працівники міліції Києва та області, а також київські судді, додав адвокат.
Крім того, Маселко зазначив, що досі не встановлено, хто взимку «злив» в Інтернет базу даних на автомайданівців з їхніми домашніми адресами, марками та номерами автомобілів.
Наразі акція автомайданівців біля будівлі Генпрокуратури триває.
Активістів Автомайдану запросили до приміщення ГПУ на переговори. Однак їм не відразу вдалося зустрітися з керівництвом ГПУ, оскільки у приймальні сказали, що група, яка прийшла на зустріч, не у тому складі, що була два тижні тому, коли відбулася зустріч з генпрокурором Віталієм Яремою.
Читайте такожАвтомайдан показав маєток Яреми в елітному містечкуДеякий час представники Автомайдану перебували у приймальні, а потім їх врешті запросили до будівлі ГПУ на зустріч з керівництвом відомства.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, кілька десятків активістів Автомайдану прибули на своїх автомобілях до будівлі Генеральної прокуратури України, де розпочали акцію з вимогою прозвітувати про розслідування справ проти працівників ДАІ та суддів, які взимку під час Майдану незаконно складали адмінпротоколи на автомайданівців та позбавляли їх права керувати транспортними засобами.