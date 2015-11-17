У маріупольському парку з'явилися пакети для прибирання за тваринами
15:25, 17 листопада 2015Суспільство
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У сквері за Драматичним парком Маріуполя встановлено контейнер зі сміттєвими пакетами, напис на контейнері закликає городян прибирати за своїми домашніми улюбленцями.
Контейнер з пакетами для прибирання за тваринами / 0629.com.ua
"Я відповідальний власник, тому що прибираю за своїм улюбленцем", - свідчить напис, а внизу прикріплено сміттєві пакети, повідомляє 0629.com.ua.
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Як зазначає видання, враховуючи те, що в іншому кінці парку встановлена табличка, яка забороняє взагалі вигул собак, напис про прибирання за ними виглядає досить дивно.
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