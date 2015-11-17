У маріупольському парку з'явилися пакети для прибирання за тваринами

"Я відповідальний власник, тому що прибираю за своїм улюбленцем", - свідчить напис, а внизу прикріплено сміттєві пакети, повідомляє 0629.com.ua.

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Як зазначає видання, враховуючи те, що в іншому кінці парку встановлена табличка, яка забороняє взагалі вигул собак, напис про прибирання за ними виглядає досить дивно.