У маріупольському парку з'явилися пакети для прибирання за тваринами

15:25, 17 листопада 2015
Суспільство
67 0

У сквері за Драматичним парком Маріуполя встановлено контейнер зі сміттєвими пакетами, напис на контейнері закликає городян прибирати за своїми домашніми улюбленцями.

0629.com.ua

"Я відповідальний власник, тому що прибираю за своїм улюбленцем", - свідчить напис, а внизу прикріплено сміттєві пакети, повідомляє 0629.com.ua.

Читайте такожУ Слов'янську знову саджають канадські клени (фото)

Як зазначає видання, враховуючи те, що в іншому кінці парку встановлена табличка, яка забороняє взагалі вигул собак, напис про прибирання за ними виглядає досить дивно.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter