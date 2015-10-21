Вчені визначили можливу батьківщину собак

До такого висновку вчені дійшли, спираючись на генетичний аналіз "сільських" (що не є домашніми вихованцями, проте мешкають близько до людей) собак з різних країн світу, пише N+1.

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Протягом десятиліть багато генетиків, археологів та еволюційних біологів намагалися простежити історію Canis lupus familiaris (собаки), проте кожного разу результати виявлялися суперечливими. Генетичні дослідження ускладнювалися тим, що в останні кілька століть інтенсивно виводились нові породи собак, а це затьмарило еволюційну історію собаки.

Автори дослідження вирішили вивчати собак, які проживають в ізольованих місцях. Всього дослідники зібрали зразки 549 різних собак з 38 країн світу. Потім вчені порівняли геноми цих собак з геномами більш ніж 4500 породистих собак 161 різної породи.

Подібний комплексний підхід дозволив авторам отримати гарне уявлення про загальні генетичні зв'язки у сьогоднішніх собак. Згідно з дослідженням, сільські собаки мають набагато більшу кількість генетичних відмінностей, ніж породисті собаки. Ці собаки піддалися різним рівням інфільтрації з європейських собак: африканські собаки мають відносно мало спільного минулого з європейськими собаками, у той час як собаки з південної частини Тихого океану походять майже виключно від європейських.

Автори припустили, що подібний поділ несе в собі якісь історичні передумови, тому вони зосередили увагу на підгрупі сільських собак, що мають мало спільного з європейськими породами. Дослідники пов'язали між собою близько розташовані один до одного різні елементи хромосом в геномі цих собак. Це дозволило визначити, як давно ці собаки походять від загального предка, і де це сталося. Аналіз даних показав, що цим місцем є Центральна Азія, з якої собаки потім "переїхали" в Східну Азію та інші місця.

Однак, далеко не всі вчені згодні з представленими результатами. Одним з аргументів критиків є те, що дослідники зібрали зразки ДНК з південного і центрального Китаю, тому результат визначення місця не можна вважати точним. За словами Роберта Уейна, еволюційного біолога і фахівця з одомашнення собак з Каліфорнійського університету, сучасні собаки мають мало спільного з тими, що були одомашнені понад 27 тис. років тому. Критики пропонують досліджувати ДНК викопних останків собак для визначення, де і коли вони були одомашнені.