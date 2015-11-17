Limp Bizkit обіцяє влаштувати концерт в окупованому Донецьку

Лідер Limp Bizkit Фред Дарст пообіцяв приїхати на гастролі в окупований Донецьк.

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"Так, ми отримали запрошення зіграти в Донецьку, але поки не знаємо, коли. Ми знайдемо час і обов'язково виступимо там", - цитує музиканта ТАСС.

Раніше Дарст уже говорив що Limp Bizkit планує гастрольний тур містами України: "Ми плануємо український тур, може бути, по семи містах. Але поки я не можу сказати, коли".

Дарст також повідомив, що поки не отримав відповідь за надання йому російського громадянства: "Я ще не отримав відповідь", - сказав музикант.

Відповідаючи на запитання про місто, в якому він би хотів жити, Дарст зазначив, що хотів би жити там, де не так холодно.

"Красива країна, гарні люди і смачна їжа.У Росії багато міст, я б хотів жити десь, де не надто суворий клімат, і щоб можна було спостерігати за зміною пір року. А тут (в Єкатеринбурзі) досить сувора зима", - зізнався артист.

Зазначимо, раніше лідер американської рок-групи Limp Bizkit Фред Дарст написав окупаційній "владі" Криму лист, в якому заявив, що якщо б отримав російський паспорт, то міг би жити в Криму по півроку і займатися кінобізнесом.