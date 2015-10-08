Лідер Limp Bizkit проситься жити до окупованого Криму

Як пишуть "Известия", Фред Дерст зазначає, що був би щасливий, якби мав російський паспорт і "симпатичний будиночок" в Криму. Музикант готовий проводити на півострові стільки ж часу, скільки й у США.

"Я не можу повністю відмовитися від американського громадянства, тому що мій син живе в Лос-Анджелесі і мені необхідно буде проводити однакову кількість часу в Криму і в США", — сказано в листі.

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Музикант обіцяє "залучити до Росії більше американців, яким би сподобалося працювати тут". "Я можу допомогти американцям зрозуміти, як прекрасна Росія. Я буду створювати фільми, серіали, музику, нові бренди в Криму, але при цьому мені необхідно мати два паспорти — це важливо. Я думаю, проблем з цим не буде", — сказано у зверненні.

За словами Дерста, якщо в Криму дійсно буде будуватися аналог Беверлі-Хіллз, він гарантує, що слідом за ним туди переїдуть "і інші творчі американці з кіноіндустрії та шоу-бізнесу".

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"Я буду знімати успішні фільми і серіали в Криму, ці ТБ-продукти стануть відомі по всьому світу і виведуть Росію на дуже високий рівень у цьому бізнесі. Я б хотів допомогти Криму організувати великий фестиваль та створити кіностудію, щоб там знімалися фільми, які будуть мати успіх і в Росії, і в усьому світі. Ці бренди (кінофестиваль і кіностудія) притягнуть до Криму і Росії неймовірне увагу світового співтовариства. Я хочу стати першим американцем, який дійсно це зробить в Росії", - написав він.

Музикант також повідомляє, що хотів би "брати участь у заходах, які організовує керівництво Республіки Крим, і допомогти зробити так, щоб в світі краще розуміли Крим і Росію". "Можливо, коли-небудь я навіть захочу стати політиком, який зможе допомогти багатьом людям і надихнути їх", — додав музикант.

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Крім того, Дерст "був би радий допомогти і організувати роботу благодійних організацій на підтримку молоді Криму і Росії". "Я дійсно хочу стати частиною великого майбутнього Криму та Росії. І зараз саме час будувати цей світ. Зараз час будувати велике і успішне майбутнє. Звичайно, на це потрібен не один рік, але я точно знаю, що я можу стати тією рушійною силою, яка допоможе цьому проекту реалізуватися", - підкреслив Дерст.

Також лідер Limp Bizkit сподівається на зустріч з Володимиром Путіним.

"Я думаю, що я міг би стати другом президента Путіна. Впевнений в цьому.Я думаю, що президент Путін дізнається, що я за людина, подивившись мені в очі, і зрозуміє, що у нього є союзник, який допоможе у багатьох речах. Я впевнений, що ми можемо зробити багато важливих справ разом і це допоможе Росії і допоможе людям по всьому світу зрозуміти, що Путін — "чудовий хлопець" з чіткими моральними принципами і хороша людина", - заявив він.

Дружина музиканта Ксенія Берязина народилася в Криму і, за його словами, вчить його російській мові.

Раніше окупаційні "влади" Криму закликали знаменитих акторів і музикантів, які заявляють про бажання отримати російське громадянство, приїжджати жити в Крим і обіцяли допомогти організувати на півострові аналог американського Беверлі-Хіллз.