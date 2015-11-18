"Тітушкам" було видано 408 автоматів і 90 тисяч патронів для придушення Майдану 20 лютого - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Колишня влада взагалі перейшла всі межі і вирішила озброїти «тітушок» 20 лютого. Тоді з мобілізаційних складів МВС, де зберігалась зброя, було видано безпосередньо представникам «тітушок» 408 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та 90 тисяч патронів», - повідомив Горбатюк.

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За його словами, представники колишньої влади «свідомо перейшли всі межі і були готові для широкомасштабного застосування цієї зброї».

Він зазначив, що вказівку на видачу цієї зброї зі складів віддавав безпосередньо екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

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Довідка. В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло більше ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Евромайдана постраждали 2,5 тисячі осіб.