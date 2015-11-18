"Тітушкам" було видано 408 автоматів і 90 тисяч патронів для придушення Майдану 20 лютого - ГПУ
20 лютого представники колишньої влади з мобілізаційних складів Міністерства внутрішніх справ видали «тітушкам» 408 автоматів та 90 тисяч патронів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
«Колишня влада взагалі перейшла всі межі і вирішила озброїти «тітушок» 20 лютого. Тоді з мобілізаційних складів МВС, де зберігалась зброя, було видано безпосередньо представникам «тітушок» 408 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та 90 тисяч патронів», - повідомив Горбатюк.
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За його словами, представники колишньої влади «свідомо перейшли всі межі і були готові для широкомасштабного застосування цієї зброї».
Він зазначив, що вказівку на видачу цієї зброї зі складів віддавав безпосередньо екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.
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Довідка. В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло більше ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Евромайдана постраждали 2,5 тисячі осіб.