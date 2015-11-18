В ГПУ розповіли, хто координував "тітушок" під час Майдану

Координація "тітушок" під час Революції Гідності здійснювалась тодішнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та його оточенням за вказівки на той час президента Віктора Януковича.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, слідством встановлено, що координація діяльності "тітушок" була зведена на Захарченку та людях з його оточення, які "займались координацією, підбором, фінансуванням цих "тітушок" та їхніх організаторів".

"Це все робилось з відома та за вказівкою колишнього президента", - наголосив Горбатюк.

Як сказав Горбатюк, встановлено й те, що люди з оточення Захарченка, яким повідомлено про підозру, підбирали осіб з різних регіонів України, а ті, у свою чергу, "підбирали бійців для виконання інших завдань".

"Це була велика кількість осіб з Харкова (такого угрупування як "Оплот" під керівництвом Жиліна), з Києва, яку очолювали напівкримінальні елементи з Житомира, Білої Церкви, Ніжина та інших регіонів", - повідомив він.

За словами Горбатюка, чітко встановлено й те, що "представникам "тітушок" видавались міліцейські засоби, щити, шумові гранати, кийки, які вони використовували під час протестних акцій".

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка повинна бути підписана на Вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада.

Після побиття бійцями "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.

На сьогоднішній день жодна людина за злочини проти громадян, вчинені під час масових акцій протесту, не притягнута до кримінальної відповідальності.