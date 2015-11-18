Януковичу, Азарову і Захарченку оголошено підозри у прийнятті "диктаторських законів" - ГПУ

Про це в ході брифінгу заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає "112 Україна".

За словами Горбатюка, "уряд було залучено до нормативного забезпечення протидій протестних акцій" часів Революції Гідності, зокрема, мова йде про прийняття 22 січня низки постанов "з грубим порушенням вимог законодавства", які стосувалися низки постанов, що стосуються дозволу використовувати проти протестувальників ряду спецзасобів.

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За його словами, тут були оголошені підозри Віктору Януковичу, Миколі Азарову, Віталію Захарченку (тодішньому голові МВС), і двом його заступникам, а також заступнику глави МОЗ.

За його словами, винесено також підозру екс-віце-спікеру Ігорю Калетнику, екс-депутатам Ради Олександру Єфремову, Володимиру Олійнику, Сергію Гордієнку і ще 11 депутатам, які були членами лічильної комісії під час прийняття січневих законів.

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Довідка. В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.