МЗС радить українцям утриматися від поїздок на курорти Єгипту

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, рекомендації дано у контексті оприлюднення нових даних про хід розслідування причин катастрофи літака А-321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", в результаті якої загинули також четверо наших співвітчизників.

«Водночас, громадянам України, які вирішили відвідати Єгипет, рекомендуємо зважати на безпекову ситуацію та враховувати такі рекомендації МЗС України: не здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова; не здійснювати поїздки у пустельні райони на захід від долини ріки Ніл; виявляти підвищену пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць в долині Нілу та на узбережжі Червоного моря (курорти міст Хургади, Ель-Гуни, Сафаги, Затоки Макаді та Затоки Сома)», - йдеться у повідомленні.

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Під час перебування на території Єгипту також у МЗС рекомендують виявляти підвищену увагу та обережність, не залишати без нагальної потреби місця організованого відпочинку, що знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки.

«У випадку необхідності виїзду за межі місця організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представника туроператора», - зазначили в прес-службі.

«У разі різкого загострення ситуації, необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання», - додали в МЗС.

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Крім того, у відомстві радять громадянам дотримуватися правил безпеки при поводженні з власним багажем, а саме – самостійно упаковувати його; не приймати до перевезення речі від сторонніх осіб; по можливості, запаковувати багаж у захисну плівку для запобігання несанкціонованому доступу до нього; маркувати багаж для його легкого упізнання; не залишати багаж без нагляду.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію громадянам необхідно якомога швидше повідомити про це на "гарячу лінію" Посольства України в Єгипті (+201000039648) або МЗС України (+38 044 238 16 57).