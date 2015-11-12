Катастрофа A321: Більшість росіян вважають, що причиною трагедії став теракт або несправність літака

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє РИА Новости.

"На питання про ймовірні причини катастрофи росіяни, хто чув про аварію, відповідають неоднозначно: 43% опитаних схиляються до версії про теракт, а 35% вважають, що трагедія сталася в зв'язку з технічною несправністю літака... Варіант "помилка пілотів" вибрали лише 3% відповідей", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляють соціологи, близько половини опитаних (47%) вважають, що після падіння літака в житті країни в цілому нічого не зміниться. Ті, хто прогнозує зміни, говорять про посилення перевірок та контролю авіакомпаній і аеропортів (15%).

За даними ВЦВГД, найчастіше респонденти відзначали негативні наслідки катастрофи: заборона польотів (насамперед у Єгипет) — 9%, погіршення відносин з іншими країнами (6%), відтік туристів та проблеми туристичної галузі (5%) і так далі.

Всеросійське опитування ВЦВГД проведено 7-8 листопада серед 1,6 тисячі осіб у 130 населених пунктах Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

Літак A321 "Когалимавіа", що виконував рейс 9268 "Шарм-еш-Шейх — Санкт-Петербург", зазнав катастрофи 31 жовтня на Синайському півострові в Єгипті. Загинули всі на борту: 217 пасажирів і сім членів екіпажу.