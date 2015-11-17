Україна посіла вкрай високе 12 місце в Глобальному рейтингу тероризму через катастрофу MH17 і війну на Донбасі

Про це свідчать дані дослідження Інституту економіки та миру Сіднейського університету.

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Згідно з дослідженням, в першу десятку рейтингу увійшли Ірак, Афганістан, Нігерія, Пакистан, Сирія, Індія, Ємен, Сомалі, Лівія і Таїланд. На останньому, 124, місці розташувалася Замбія. Росія в рейтингу займає 23 позицію.

У звіті також є рейтинг 50 найбільш масштабних терористичних атак 2014 року.

Так, катастрофа малазійського Boeing-777, який був збитий бойовиками в Донецькій області 17 липня, посіла п'яте місце в рейтингу.

Дослідники відзначають, що Україна зробила великий "стрибок" в рейтингу, так як в 2013 році в країні не було зафіксовано смертей від тероризму, а в 2014 році загинуло 665 осіб.

"З 2000 до 2013 року від тероризму в Україні зафіксовано всього три смерті... В 2014 - 665 смертей. Більшою мірою смерті сталися через обстріли, що здійснювалися "Донецькою Народною Республікою", в тому числі через запуск ракети земля-повітря по літаку Malaysia Airlines", - йдеться в дослідженні.