Парасюк пояснив, чому вдарив ногою в голову співробітника СБУ

Позафракційний народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Володимир Парасюк пояснив журналістам, чому вдарив співробітника СБУ під час засідання комітету по боротьбі з корупцією.

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"Моя реакція говорить про те, що я не дозволю ображати мою честь і гідність. І не дозволю ображати честь і гідність такого явища, як Майдан. Я готовий нести відповідальність за вчинок, який я зробив. Я не шкодую про те, що я зробив, тому що ця людина "кришує" контрабанду у Львівській області, він сидів у СІЗО за кришування спиртових заводів. Кожен львів'янин знає, хто такий Василь Пісний. І він буде говорити, що зробив щось для Майдану? Він навіть не був там. Він приїхав тоді, коли ми вже ховали Небесну сотню. Він тоді сидів в інертному стані і думав, що якщо виграє Янукович, то нехай, якщо виграє Майдан, зроблю себе сильним майданівцем. Це моя емоційна реакція. Я не дозволю ображати мене і моїх побратимів", - цитує Парасюка "112 Україна".

Як повідомлялось, позафракційний народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Володимир Парасюк вдарив ногою в голову заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України Василя Пісного.