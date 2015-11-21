Інструктори США почали підготовку українських тренерів, які навчатимуть військовий спецназ

На базі військової частини спеціального призначення американські інструктори розпочали підготовку групи українських фахівців, які після завершення навчання готуватимуть вітчизняних спецпризначенців.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Програма підготовки, яку реалізують 50 американських інструкторів, включає теоретичну та практичну складові. Курс за системою «командос» США триватиме півроку.

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Добір кандидатів для участі в курсі відбувався з урахуванням рівня фізичної підготовки, стану здоров’я, морально-психологічного стану тощо. Складати іспити виявили бажання військовослужбовці з усіх видів та родів військ, але пріоритет надавався спецпризначенцям, десантникам та розвідникам.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня американські тренери розпочали навчання українських інструкторів для спецпідрозділу КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) МВС України.