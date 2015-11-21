Мати загиблого: пам'ять про Небесну Сотню нікому не потрібна - BBC (відео)

Надію Мельничук ми зустріли на вулиці Інститутській випадково, коли готували матеріал до другої річниці початку протесту на Майдані, передає BBC Україна.

Разом із чоловіком вона прийшла відвідати імпровізований меморіал Небесної Сотні, де серед портретів загиблих протестувальників є і фото її сина - Володимира Мельничука.

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Він загинув у лютому 2014 року. Йому було 39 років.

Пані Надія розповіла, що, на її думку, через два роки після Майдану пам'ять про тих, хто загинув під час протесту, і досі не вшанована належним чином.

Відео кореспондентів ВВС Україна Альбія Шудрі та Анастасії Грібанової.