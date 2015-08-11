Більшість українців не готові брати участь у можливих акціях протесту - опитування

67% україців не братимуть участі у ймовірних акціях протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, оприлюднені на прес-конференції директором Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Іриною Бекешкіною.

Згідно з опитуванням, особисто взяти участь у ймовірних акціях протесту висловили готовність 18% населення (4% - "обов’язково" і ще 14% - "скоріш за все"). Серед 67%, які не братимуть участі в акціях протесту, 24% - "скоріш за все" не братимуть, і ще 43% - "точно не братимуть" участі.

"Це найнижчі показники готовності до протестів за період від травня 2013 року. Найвищі протестні настрої були в опитуванні, проведеному у січні 2015 року, коли готовність протестувати висловили 43% населення. Це був час, коли почала стрімко падати гривня і зростати ціни", - сказала Бекешкіна.

28% населення не виключають, що у їхніх містах та селах можливі масові виступи протесту (6,1% у цьому впевнені і ще 22,2% допускають таку можливість). Вважають такі виступи малоймовірними 33,2%, зовсім неможливими - 26,9%. Найбільше очікують на акції протесту жителі Центрального (38%), Східного (30%),та Західного (28%) регіонів, найменше - на Донбасі (10%).

Традиційно найвищою готовність до протестів у населення Західного регіону, де готові взяти участь в акціях 33%. В решті регіонів така готовність менша: 21% у Центральному регіоні, 13% - у Південному, 10% - у Східному і 7% на Донбасі.

Як зазначив на прес-конференції голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, роки, коли в Україні відбулися акції протесту на Майдані, не відзначалися великими протестними настроями. "Перший парадокс - протестні настрої не завжди ведуть до масових протестів і, навпаки, масові протести у нас відбуваються тоді, коли рівень протестних настроїв не надто високий, тобто тут немає прямого звязку", - сказав він.

За словами Фесенка, протести відбуваються тоді, коли виникають дуже вагомі причини для них. В Україні найбільш потужними і впливовими є політичні протести, а не протести з соціально-економічних мотивів, додав Фесенко.

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Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року. Всього опитано 2011 респондентів у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.