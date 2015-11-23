У Львові п’яні відвідувачки нічного клубу побили поліцейських

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, поліцейські прибули за викликом працівників клубу і намагалися втихомирити трьох жінок (у віці 25, 32 і 38 років), які перебували в стані алкогольного сп'яніння і порушували громадський порядок.

Читайте такожУ МВС розповіли, що вирахували у соцмережах сімох патрульних з антиукраїнськими поглядами

Під час припинення хуліганських дій жінки чинили опір. Від удару в живіт ногою постраждала жінка-поліцейський, інший патрульний отримав удар ногою в голову.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) - карається обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Читайте такожГолова Нацполіції: для підготовки досвідчених поліцейських необхідно створити сучасну академію

Постраждалим співробітникам поліції призначено експертизу.

Як повідомляється на сторінці львівської громадської організації "Варта 1" у Фейсбук, яка спільно з правоохоронцями долучається до патрулювання міста, інцидент стався в нічному караоке-клубі, який знаходиться в центрі міста.

"Відвідувачки клубу вели себе неадекватно, були в стані сильного алкогольного сп'яніння, бармен викликав охорону, яка вивела їх на вулицю. Але жінки не заспокоїлися і побили автомобіль охорони. Приїхала поліція. Змушені були надіти наручники, оскільки жінки були зовсім неадекватні. Одна з жінок почала погрожувати поліцейським. Всі учасники конфлікту затримані, була також викликана швидка допомога, оскільки одна з учасниць бешкету стверджувала, що вагітна", - повідомляється на сторінці "Варта 1".

Зазначимо, з початку роботи нової патрульної поліції у Львові при виконанні службових обов'язків постраждали 9 співробітників патрульної поліції.