"Треба розігнати цих бомжів": Поліцейського відсторонили від несення служби через висловлювання про Майдан

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"З метою з'ясування обставин, які були виявлені під час моніторингу соціальних мереж, Департаментом патрульної поліції України виявлено ознаки порушення дисципліни, морально-етичних норм інспектором Управління патрульної поліції Києва Олексієм Савкіним", - написав він.

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За словами Шевченка, відносно поліцейського прийнято рішення про проведення службової перевірки. На час її він відсторонений від несення служби.

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"Про результати службової перевірки після її завершення буде обов'язково повідомлено громадськості", - додав речник МВС.

Раніше в мережі з'явилися фото записів Савкіна в Twitter, де він негативно висловлюється про Євромайдан і пише, що треба "розігнати цих бомжів".