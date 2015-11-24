На Луганській ТЕС знайшли дві схованки з боєприпасами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Луганській області, 23 листопада співробітники Новоайдарського відділу міліції спільно з працівниками Служби безпеки України в покинутому гаражі на території колишньої автобази біля Луганської ТЕС, виявили схованку з боєприпасами.

У схованці було 2 гранати РПГ-18, 2 гранати РГД-5, 3 гранати та 3 запали до гранат УЗРГМ, 4 тротилові шашки вагою 200 грам, протипіхотна міна МОН-50, капсулі-детонатори - 3 штуки, електродетонатори - 3 штуки, вогнепровідний шнур, патрони калібру 5,45 мм в кількості 500 штук.

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Крім того, в занедбаному боксі, розташованому на території Луганської ТЕС, правоохоронці виявили 7 мін калібром 120 мм, 1 снаряд калібром 120 мм, 7 танкових димових шашок, 12 запалів до мін, 19 мін калібром 80 мм, 8 гранатометів РПГ-22, 5 081 патрон калібру 5,45 мм, 638 патронів калібру 7,62 мм, 1 заряд до СПГ-9, 1 прискорювач до снаряду РПГ-7, 1 гранату ВОГ-17, 9 набоїв до зенітної гармати, 1 корпус гранати Ф-1.

Крім того, 23 листопада в ході проведення оперативно-розшукових заходів у зруйнованому будинку їдальні колишнього дитячого табору "Струмочок" в лісосмузі неподалік від селища Мирна Долина Попаснянського району, під бетонною плитою правоохоронці виявили був виявлений схрон боєприпасів.

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З нього вилучено три РПГ-22, п'ять одиниць ПГ-7, п'ять кумулятивних снарядів до РПГ-7 і цинковий ящик з патронами калібру 5,45 мм в кількості 1080 штук.

Також правоохоронці виявили та вилучили схованку з боєприпасами на полігоні побутових відходів в селищі Біловодськ. Зі схованки вилучено кулемет ПКМ, металевий короб для патронів кулемета ПКМ, дві гранати РКГ-ЗЕМ і близько 200 патронів калібру 7,62 мм.

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