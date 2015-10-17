Біля Луганської ТЕС виявлено склад боєприпасів
11:11, 17 жовтня 2015Війна
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Співробітники міліції та СБУ виявили у лісосмузі біля Луганської теплоелектростанції (ТЕС) у місті Щастя схрон із боєприпасами.
Даний факт кваліфіковано за ст. 263 Кримінального кодексу \ УНИАН
Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління МВС у Луганській області, склад боєприпасів виявлено 16 жовтня.
Читайте такожНа Луганщині правоохоронці виявили схованку із зброєю - СБУЗі схрону вилучено: ручний протитанковий вогнемет «Шмель»; постріл до ПТУР - 2 шт.; 3 ручні гранати Ф-1 із запалами; ручні гранати РГН із запалами - 6 шт.; тротилову шашку вагою 400 г; запалювальну трубку ЗТП-150; патрони до АК-74 калібру 5,45 мм - 210 шт.
Даний факт кваліфіковано за ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Вживаються заходи щодо встановлення власників вилученого.
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