Біля Луганської ТЕС виявлено склад боєприпасів

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління МВС у Луганській області, склад боєприпасів виявлено 16 жовтня.

Читайте такожНа Луганщині правоохоронці виявили схованку із зброєю - СБУЗі схрону вилучено: ручний протитанковий вогнемет «Шмель»; постріл до ПТУР - 2 шт.; 3 ручні гранати Ф-1 із запалами; ручні гранати РГН із запалами - 6 шт.; тротилову шашку вагою 400 г; запалювальну трубку ЗТП-150; патрони до АК-74 калібру 5,45 мм - 210 шт.

Даний факт кваліфіковано за ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Вживаються заходи щодо встановлення власників вилученого.