Верховний суд РФ підтвердив 20-річне ув'язнення Сенцову і 10-річне - Кольченку
Верховний суд Росії залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо українських громадян - режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, засуджених до 20 і 10 колонії суворого режиму відповідно.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя Верховного суду Воронов.
Адвокати засуджених вимагали зняти всі звинувачення через відсутність доказів створення "терористичного угруповання", оскільки рішення суду першої інстанції ґрунтується на домислах і показаннях невідомих джерел.
Адвокат Дмитро Дінзе наголосив, що Сенцов ніколи не визнавав своєї вини, незважаючи на катування з боку співробітників ФСБ.
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Він зазначив, що суд повинен або виправдати Сенцова, або відправити справу на розслідування, щоб захисту були надані докази і була можливість перевірити факти катування ключових свідків Олексія Чирнія та Геннадія Афанасьєва.
Адвокат Кольченка Світлана Сидоркіна наголосила, що рішення суду першої інстанції має бути визнане незаконним і необґрунтованим, оскільки висновки суду, викладені в рішенні, не відповідають фактичним обставинам.
Сидоркіна також наголосила, що не доведено існування "терористичного угруповання" під керівництвом Сенцова.
За її словами, сам факт зібрання людей не є таким доказом.
Вона також наголосила, що немає доказів, що Сенцов і Кольченко є членами "Правого сектору", що підтверджено довідкою за підписом лідера «ПС» Дмитра Яроша.
Вона впевнена, що ця кримінальна справа "штучна" на догоду російській політиці і засуджені мають бути виправдані через відсутність складу злочину.
Прокурор заявив, що рішення суду першої інстанції правильне і призначене покарання Сенцову і Кольченку "є справедливим" і не підлягає пом'якшенню.
"Головна військова прокуратору заперечує проти задоволення апеляційних скарг захисту і просить вирок північнокавказького окружного військового суду щодо Сенцова і Кольченка залишити без змін", - заявив прокурор.
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Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.
25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.
У Росії правозахисний центр «Меморіал» назвав Сенцова і Кольченка політв'язнями.