Венеціанський фестиваль висловив підтримку українському режисерові Сенцову

Про це йдеться в заяві, поширеній в четвер прес-службою Венеціанського фестивалю.

"Ми хочемо висловити підтримку Сенцову, засудженому на великий термін, і зазначити, що ця заява зроблена від імені всієї світової кіноіндустрії", – йдеться в документі.

Автори заяви нагадують, що арешт Сенцова викликав протест серед діячів кінематографа.

"Ще в минулому році на захист Олега виступили Педро Альмодовар, Майк Лі, Стівен Долдрі, Мохсен Махмальбаф, Микита Міхалков, Тільда Суінтон. На попередньому фестивалі одне крісло, призначене для членів журі, простояло символічно порожнім як нагадування про Олега", – зазначають керівники фестивалю.

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Під час нинішнього 72-го Венеціанського фестивалю на захист українського режисера вже виступали український режисер Сергій Лозниця і іранський режисер Мохсен Махмальбаф.

Французький режисер Крістіан Венсан перед прем'єрою свого конкурсного фільму публічно зачитав звернення кінематографічної громадськості на захист Сенцова.

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Як повідомляв УНІАН, 25 серпня суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно, за сфальсифікованим звинуваченням у підготовці терактів у Криму.