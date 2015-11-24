У грудні на кураховському напрямку відкриється один з найбільших КПП

Планується, що це буде один з найбільших контрольно-пропускних пунктів, передає "Донбас SOS" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що його пропускна спроможність складе до 8 тис. осіб і близько 2,5 тис. транспортних засобів на добу.

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Прикордонники обіцяють, що на новому пункті пропуску будуть враховані всі проблемні моменти, які є на інших блокпостах.

"Ми очікуємо після відкриття нового КПВВ істотного зниження того навантаження, яке існує сьогодні на перетині лінії розмежування в цьому напрямку. Насамперед, спаде напруга на "Зайцевому" і "Новотроїцькому", - зазначили прикордонники.

Раніше, 12 листопада, УНІАН повідомляв, що у КПВВ на лінії розмежування вишикувалися черги з автомобілів.

"На КПВВ "Зайцеве" вже чекали на оформлення близько 200 транспортних засобів, які прямують на в'їзд з неконтрольованої території, та 450 – на виїзд. На КПВВ "Георгіївка" транспортних засобів 280 на виїзд, а на в'їзд немає", - йшлося в повідомленні Держприкордонслужби.