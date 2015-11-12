Біля КПВВ на лінії розмежування вишикувалися черги з автівок – Держприкордонслужба

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Читайте такожУ Раді пропонують встановити компенсації за пошкоджене внаслідок АТО житло

"Станом на ранок сьогодні на КПВВ "Зайцеве" вже очікували на оформлення близько 200 транспортних засобів, які прямують на в’їзд із неконтрольованої території, та 450 – на виїзд. На КПВВ "Георгіївка" транспортних засобів: 280 на виїзд, а на в’їзд немає", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники додали, що на КПВВ "Новотроїцьке" та "Гнутове" обстановка спокійніша: 60 на в’їзд та 40 на виїзд та 60 на в’їзд та 15 на виїзд відповідно.

За підсумками минулої доби через контрольні пункти прослідувала така кількість осіб та транспортних засобів: КПВВ "Зайцеве" - 7964 осіб та 1242 транспортних засобів; КПВВ "Георгіївка" - 3021 осіб та 875 транспортних засобів; КПВВ "Новотроїцьке" - 2803 осіб та 1109 транспортних засобів; КПВВ "Гнутове" - 1162 осіб та 254 транспортних засобів; КПВВ "Станично-Луганське" - 1953 осіб.

Додамо, що голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський 10 листопада повідомив, що через інтенсифікацію обстрілів на лінії розмежування питання відкриття нових пунктів пропуску на Донеччині знімається з порядку денного.