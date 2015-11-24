ГПУ: За люстраційним законом з прокуратури звільнили понад 200 співробітників

Генеральна прокуратура України заявляє, що, відповідно до закону «Про очищення влади», з органів прокуратури було звільнено 201 прокурорсько-слідчого працівника.

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, органами прокуратури України продовжують вживатися заходи щодо виконання вимог люстраційного закону.

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"Станом на 24 листопада 2015 року з органів прокуратури звільнено 201 прокурорсько-слідчого працівника, що становить майже 24% від загальної кількості люстрованих осіб у державі (842 особи)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з них у центральному апараті звільнено 66 працівників, у прокуратурах регіонального та місцевого рівня – 129, у Національній академії прокуратури України – 6.

"На виконання вимог п. 2 Прикінцевих та перехідних положень закону «Про очищення влади» наказами генерального прокурора України звільнено 115 прокурорсько-слідчих працівників, які в період з лютого 2010 року по лютий 2014 року обіймали відповідні керівні посади у Генеральній прокуратурі та прокуратурах обласного рівня та до яких застосовуються заборони обіймати посади в органах державної влади на підставі критеріїв, визначених ч. 1 ст. 3 вказаного закону", - йдеться у повідомленні.

Також стверджується, що наказами керівників прокуратур регіонального рівня з цих же підстав, згідно з вимогами п. 2 прикінцевих та перехідних положень закону, звільнено 21 працівника, включаючи 8 керівників структурних підрозділів.

У повідомленні зазначається, що, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та затвердженими графіками, починаючи з березня 2015 року, ГПУ та підпорядкованими прокуратурами розпочато люстраційні перевірки стосовно працівників органів прокуратури.

"З початку таких перевірок на підставі критеріїв, визначених п.п. 1-8 ч. 2 ст. 3 закону, наказами генерального прокурора України звільнено 18 прокурорсько-слідчих працівників центрального апарату, які у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року обіймали відповідні керівні посади у Генеральній прокуратурі України та прокуратурах обласного рівня і не звільнені з відповідної посади (посад) за власним бажанням", - наголошується у повідомленні.

Водночас стверджується, що у період з березня по квітень 2015 року за вказаними критеріями у територіальних та військових прокуратурах наказами генпрокурора із займаних посад звільнено ще 16 працівників, зокрема, прокурора Житомирської області, прокурора міста Києва, військових прокурорів Центрального та Південного регіонів України, перших заступників прокурора Миколаївської та Рівненської областей, по одному заступнику прокурорів Вінницької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей і міста Києва, а також прокурора міста Запоріжжя, одного прокурора району в Одеській області та двох прокурорів районів міста Києва.

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"За результатами перевірок на виконання вимог ч. 3 ст. 1 та п. 12 ч. 2 ст. 3 закону звільнено 11 працівників органів прокуратури, причетних до здійснення в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у судах стосовно учасників мирних акцій протесту, які були звільнені від кримінальної відповідальності на підставі законів України від 29 січня 2014 року № 737-VІІ та від 21 лютого 2014 року № 743-VІІ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на виконання вимог зазначеного порядку Генпрокуратурою, відповідно до визначених законом критеріїв за запитами інших державних органів влади та органів місцевого самоврядування, проведено відповідні перевірки з цих питань стосовно близько 200 тисяч осіб, за їх результатами надано офіційні відповіді запитувачам.