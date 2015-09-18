Яценюк доручив перевірити виконання в ДФС закону про очищення влади

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Для того, щоб помогти Державній фіскальній службі очиститися, я звернувся до Міністра юстиції відправити керівника департаменту і комісію Міністерства юстиції до ДФС з тією метою, щоб повністю перевірити виконання закону України про люстрацію», - наголосив Яценюк на засіданні Національної ради реформ у п’ятницю, 18 вересня.

Загальна кількість працівників ДФС, нагадав він, - 60 тисяч.

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Яценюк також підкреслив, що при призначенні нового керівництва Державної фіскальної служби він дав новому голові служби три місяці на налагодження роботи: «За результатами трьох місяців один із заступників Державної фіскальної служби звільнений».

Прем’єр-міністр України сказав, що зараз Голова Державної фіскальної служби працює над тим, «щоб на наступному тижні показати конкретний план, як він збирається створювати фактично з нуля нову систему Державної фіскальної служби».

«Іншого механізму, ніж того, який ми застосовували по створенню Національної поліції, ми не бачимо», - наголосив глава Уряду, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Державна фіскальна служба в рамках інституційної реформи, що проводиться, має намір скоротити кількість державних податкових інспекцій до 161 с 311. Це дозволить значно знизити бюрократичні перешкоди в обслуговуванні платників податків.

Також, за даними Фіскальної служби, на підписі у Мінфіні є штатний розклад ДФС, після його затвердження служба почне реалізацію проекту з повного оновлення кадрового складу центрального апарату.