У Херсонській області учасники блокади Криму допустили до пошкоджених опор ЛЕП ремонтників

У відповідь озброєні співробітники правоохоронних органів зняли оточення біля повалених електроопор.

Після проведення робіт учасники акції скандували «Слава Україні!». Разом з тим, активісти блокади встановили намет і не мають наміру розходитися, повідомляє Крим.Реалії.

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Раніше сьогодні на місці обвалення електроопор в Чаплинці Херсонської області між учасниками блокади, як перешкоджали початку ремонтних робіт, і правоохоронними органами, які прибули на місце на чолі з колишнім заступником начальника Херсонської міліції, а нині керівником департаменту МВС з протидії наркозлочинності Іллею Ківою стався конфлікт. Виникла невелика сутичка.

Правоохоронці оточили підірвані лінії електропередач та учасників блокади для забезпечення доступу до ЛЕП ремонтних бригад.

На знак протесту проти дій співробітників правоохоронних органів на місці обвалення електроопор в Чаплинці кримські татари збираються провести пікет біля Адміністрації президента України, повідомив заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Facebook.

20 листопада на території Херсонської області в результаті вибуху, ймовірно, протитанкових мін, зруйновано дві залізобетонні опори та пошкоджено ще дві опори високовольтних ліній електропередач, яким подається електропостачання до Криму.

Координатор акції з блокади Криму Ленур Іслямов заявив, що учасники акції мають намір блокувати ремонт ЛЕП.

Підприємство «Укренерго» 20 листопада повідомило про критичний характер пошкоджень опор ЛЕП, можливе відключення від електрики Криму, частини Херсонської та Миколаївської областей.

Кримський півострів забезпечується електроенергією з материкової України. Після анексії Криму Росією в 2014 році на півострів стали завозити мобільні генератори.

Активісти блокади Криму вимагають припинити поставки електроенергії на анексований півострів, щоб "окупанти переглянули свої дії" проти України.