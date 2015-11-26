В Україні від Голодомору 1932-33 років найбільше постраждали жителі Київщини та Харківщини – Інститут демографії

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками, які оприлюднила провідний науковий співробітник Інституту Наталія Левчук сьогодні на прес-конференції у Києві.

Вона констатувала, що у 1932-1937 роках Україна складалась з восьми регіонів: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська, Харківська, Чернігівська області та Молдавська АРСР.

«Результати дослідження виявили, що найбільших втрат зазнали Київська та Харківська області (у межах тогочасного поділу), у яких втрати через надсмертність у 1932-1934 роках досягають 190-200 осіб у розрахунку на 1 тис. населення», - зазначила Левчук.

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Потім, за її словами, за рівнем втрат ідуть Вінницька, Дніпропетровська, Одеська області та Молдавська АРСР (від 102 до 126 осіб на 1 тис. населення).

Найменші втрати через Голодомор були у Чернігівській та Донецькій областях (54-91 осіб на 1 тис. населення).

За даними дослідників, демографічні наслідки Голодомору є достатньо відчутними й досі: якби не було голоду у 1932-1934 роках, чисельність населення Україні нині була б більшою на 4 млн осіб.