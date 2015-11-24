Опитування: 80% українців визнають голодомор геноцидом

Про це йдеться у соцдослідженні, оприлюдненому соціологічною групою "Рейтинг". Згідно з результатами дослідження, проведеного у жовтні, більшість опитаних українців (80%) погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, натомість не погодились 12% опитаних. Не визначились – 8% опитаних.

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"Слід відзначити, що за останні два роки значно збільшилась кількість тих, хто погоджується, що голодомор був геноцидом (з 66% у 2013 до 80% у 2015 році). Крім того, за останній рік майже вдвічі зменшилася кількість невизначених з даного питання", - сказано у підсумках дослідження.

"При цьому - стверджують соціологи - противників визнання голодомору геноцидом протягом 2010-2015 років поменшало з 25 до 12%"

Також "Рейтинг" зазначає, що твердження, що голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу поділяють більшість опитаних мешканців усіх без винятку регіонів. Найбільше – на Заході (98%) та Центрі (87%).

Чим молодші респонденти та чим вищий рівень їхніх доходів, тим більше серед них підтримка тези щодо визнання голодомору геноцидом.

При цьому, серед респондентів, рідна мова яких українська, прихильників тези - 90%, в той час як серед тих, хто вважає рідною російську, – 60%.

Мешканці сіл більше згодні з тезою про голодомор-геноцид, аніж мешканці міст (84% проти 79%).

Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1800 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності: не більше 2,4%.