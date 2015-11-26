Захист Єфремова клопотатиме про допит голови Верховного Суду

Захист у кримінальному провадженні проти екс-нардепа Олександра Єфремова щодо обставин ухвалення Радою так званих "законів 16 січня" має намір викликати до суду в якості свідка Голову Верховного Суду Ярослава Романюка.

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Про це заявив адвокат Єфремова Олександр Мельников, повідомляє видання "Закон і бізнес".

"Законодавчий акт ("Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" – один із "диктаторських законів" - ред.) містив статті, спрямовані на посилення гарантій діяльності суддів і був надзвичайно позитивно охарактеризований Головою Верховного Суду Ярославом Романюком 17 січня 2014 року. На брифінгу, спеціально присвяченому вказаному питанню, очільник найвищого судового органу більше 20 хвилин розповідав журналістам про переваги документу та наголошував на необхідності впровадження запропонованих змін. Зокрема, він підкреслив, що вказаний акт абсолютно відповідає європейській та світовій практиці та надзвичайно прихильно сприйнятий судовою спільнотою", - пояснив Мельников.

"Зважаючи на час брифінгу Романюка та час підписання закону про внесення змін до закону про судоустрій, питання хто, або що спонукало президента до його підписання, стає не таким вже й однозначним. У зв’язку із цим, а також приймаючи до уваги те, що даному факту слідство також не приділило достатньої уваги, я маю намір клопотати перед судом про виклик Голови ВС у засідання та допит його в якості свідка", - додав захисник.

Як повідомлялося, Олександра Єфремова звинувачують у зловживанні службовим становищем під час прийняття Верховною Радою диктаторських "законів 16 січня", зокрема, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян".