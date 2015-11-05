ЗМІ назвали десятку найбільш ймовірних кандидатів на затримання серед чиновників

Журнал "Новое время" склав список з десяти найбільш ймовірних кандидатів на затримання і проведення детального розслідування їхніх дій.

Так, під час роботи Юрія Бойка міністром палива та енергетики в 2010-2012 роках підконтрольна його відомству через НАК Нафтогаз України держкомпанія "Чорноморнафтогаз" купила дві бурові вишки за $800 млн. Переможцями тендерів стали дві невідомі компанії-посередники, зареєстровані в офшорах. Розслідування, яке Генпрокуратура (ГПУ) почала навесні 2014-го, підтвердило: керівництво міністерства, Нафтогазу та Чорноморнафтогазу завдало збитку державі свідомо.

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Далі ЗМІ згадує Олександра Єфремова, голову фракції Партії регіонів у парламенті минулого скликання. Багато політиків заявляють, що Єфремов брав участь в організації так званого референдуму про незалежність бойовиків "ЛНР". Однак головне обвинувачення, яке висувають зараз Єфремову в ГПУ,— це фальсифікація підрахунків голосів в парламенті при ухваленні "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

Видання також пише про Сергія Клюєва, народного депутата від Опозиційного блоку, до цього члена Партії регіонів і брата одіозного регіонала, колишнього першого віце-прем'єра Андрія Клюєва. У 2007 році брати, за даними ГПУ, опублікованими вже в 2015 році, незаконно заволоділи заводом напівпровідників. А потім ще й домоглися грошових вливань на погашення кредитної заборгованості підприємства з державного бюджету на суму 200 млн грн.

"Новое время" також відзначає важливість затримання Геннадія Кернеса - нинішнього мера Харкова. "Затримувати одіозного мера, який нібито особисто бив активістів харківського Євромайдану, правоохоронні органи не стали. Ще один привід для можливих судових розглядів щодо Кернеса — можливе фінансування організації Оплот, члени якої зараз воюють на території, захопленої бойовиками "ДНР", - зазначає видання.

Також Олександр Клименко, екс-голова Міністерства доходів і зборів України, один з фінансистів режиму Януковича, на думку правоохоронних органів України, курирував конвертаційні центри. В результаті діяльності Клименко і Ко бюджету України було завдано збитків на суму понад 6 млрд грн.

ЗМІ зазначають, що в серпні 2015 року Ігор Котвицький - депутат фракції Народний фронт - виправив свою декларацію про доходи за 2014 рік, вписавши в неї додаткових 907 млн грн ($40 млн). За інформацією його колеги по парламенту з БПП, влітку цього року Котвицький вивів з України ці гроші на рахунок офшору з Панами.

Також, в цьому році ЗМІ викрили керівництво Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), підконтрольне Миколі Мартиненку, найближчому соратнику прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), ядерної політики та ядерної безпеки, закупівлю палива за завищеними цінами у компанії, пов'язаної з керівництвом ОГХК.

ЗМІ також згадує Миколу Лагуна, співвласника ліквідованого Дельта Банку. Так, банк придбав за 4,1 млрд грн $535,3 млн і перелічив їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських підприємств. При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно були співробітниками Дельта Банку.

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Далі "Новое время" пише про Володимира Гузиря, який, будучи першим заступником генпрокурора, перешкоджав міліції у проведенні розслідування, що стосується незаконної діяльності нафтобази БРСМ-Нафта. 5 липня заступника керівника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця затримали в результаті спецоперації ГПУ і СБУ. Під час обшуку у них вдома і на роботі вилучили близько $500 тис., коштовності і зброю.

І останнім згадується Андрій Іванчук, народний депутат фракції "Народний фронт", голова парламентського комітету з питань економічної політики. Так, Ігор Швайка, екс-голова Мінагропрому, розповідав "Новому времени", що Іванчук причетний до схем сірого експорту продукції держмонополії Укрспирт. Соратник Яценюка, пояснював Швайка, разом з бізнесменом Юрієм Іванющенком, близьким до екс-президента Віктора Януковича, займався контрабандою спирту через Молдову. Як тільки ці схеми перекрили, Укрспирт в одній лише Київській області заплатив майже в чотири рази більше податків: замість 17 млн грн у 2013 році — 60 млн грн, у 2014-м.

Повний текст матеріалу про політиків і чиновників, дії яких, на думку ЗМІ, заслуговують затримання та розслідування з боку Генпрокуратури і СБУ читайте у випуску журналу "Новое время" завтра, 6 листопада.