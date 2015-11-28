СБУ оприлюднила кримінальні справи, заведені на українців під час Голодомору

«У рамках загальнодержавних заходів із вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу - голодомору 1932-1933 років в Україні, галузевий державний архів Служби безпеки України презентує низку документів із архівних кримінальних справ, що зберігаються в архівних підрозділах регіональних органів СБУ. Усі матеріали в установленому порядку будуть передані до Інституту національної пам’яті», - повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що фігуранти нещодавно віднайдених архівних кримінальних справ чинили опір розкуркуленню, колективізації, насильницькій хлібозаготівлі та іншим заходам тоталітарної влади, які призвели до тяжкого руйнування українського села й Голодомору.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Цього року виповнюється 82 роки організованому комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

У Києві, як і в інших містах України та закордоном відбудуться жалобні заходи із вшанування Дня пам’яті жертв Голодоморів. Тема заходів: «Люди правди: ті, хто зберігав свідчення і доносив їх світові».

За даними останнього дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАНУ спільно з американськими дослідниками, в Україні у 1932-1934 роках з голоду померло майже 4 млн осіб, або 13% всього населення.

Згідно з іншими даними, у пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини, щогодини – 1 тис. 440, щодоби – 34 тис. 560. Таким чином, загинули 4,5 млн українців.