СБУ затримала коригувальника вогню "ДНР"

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Читайте такожУ Білорусі затримали добровольця АТО

"Зловмисник спостерігав за рухом військових українських автоколон у районі селища Новгородське. Здобуту інформацію він передавав співробітнику так званого штабу "ДНР". За координатами інформатора терористи здійснювали обстріл українських позицій та мінували дороги, по яких рухалась українська техніка", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у помешканні зловмисника вилучено набої до автоматичної зброї.

Також у прес-службі повідомили, що СБУ спільно з Національною поліцією у місті Слов’янськ Донецької областіблокували канал незаконного постачання на підконтрольну Україні територію небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.