З полону бойовиків звільнений "кіборг" "Рахман", його обміняли на російського майора Старкова (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Олексій Мочанов.

"Ти з нами, брате. Знову з нами. Повернувся. Повернули. 4 довгих місяці день у день ми робили все, щоб повернути тебе додому. Живим, цілим і неушкодженим. 4 місяці терпіли наїзди, брехню, бруд і приниження, мирилися з невір'ям і пустозвонством", - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу голова центру обміну полоненими Володимир Рубан на своїй сторінці у Facebook уточнив, що Гречанова обміняли на майора "КамАЗа" - засудженого в Україні на 14 років російського військового Володимира Старкова.

Наголосимо, що Старкова затримали на Донбасі під час перевезення вантажівки зі зброєю для бойовиків.

Варто зазначити,що Гречанов – начальник відділення розвідки 81-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Поміняли таки на майора "Камаза".... а можна було ще в серпні... ну дай бог .... все таки президентський обмін.... Мочанову РЕСПЕКТ за мужність... Posted by Володимир Рубан on 30 листопада 2015 р.



