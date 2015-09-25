Затриманого на Донбасі російського майора Старкова на 14 років запроторили за ґрати

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

"Півгодини тому головуючий судового засідання Дзержинського районного суду Донецької області, за клопотанням державного обвинувача - прокурора Головної військової прокуратури - оголосив вирок майору Збройних Сил Російської Федераціі Старкову, насамперед (крім інших статей Кримінального Кодексу) за участь у веденні агресивної війни проти України на виконання наказів начальника Генштабу РФ Герасимова", - написав Матіос.

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Він зазначив, що йдеться про 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту "Березове" (Донецька область) затримали "КамАЗ" з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні "майор", а інший входить до складу незаконних збройних формувань.

За даними СБУ, затриманий громадянин Росії Старков зізнався, що належить до кадрового складу збройних сил Російської Федерації. На цей час проходить військову службу у військовій частині міста Новочеркаськ Ростовської області Росії на посаді начальника служби ракетно-артилерійського озброєння.

Пізніше СБУ опублікувала відео із затриманим на Донбасі офіцером РФ Володимиром Старковим, на якому він закликав Путіна не відхрещуватися від своїх солдатів та визнати його військовим російської армії.