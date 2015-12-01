У Кривому Розі голову ТВК облили зеленкою

Голову криворізького тервиборчкому Павла Гівеля облили зеленкою. Фото на доказ цього опублікував у своєму Фейсбук начальник КШМ у батальйоні "Донбас" Євген Шевченко.

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"Товариш Гівель - голова ТВК Кривого Рогу і вірний соратник Вілкула, який опівночі дав команду збору вже розпущеним комісіям. Здається, патріоти-криворіжці його не люблять", - зазначив Шевченко.

Зазначимо, раніше Семен Семенченко повідомляв про те, що голова міської виборчої комісії Гівель втік і відмовився проводити засідання. Криворізька міська виборча комісія припинила повноваження шести районних комісій, на чиїх ділянках апеляційний суд постановив перерахувати голоси.