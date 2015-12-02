З Криму у бік Херсонщини російські військові вчора стріляли сигнальними ракетами

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Генічеської районної державної адміністрації Олександр Воробйов, з боку анексованого півострова приблизно о 20:00 запустили світлосигнальну ракету в бік Чонгара (Херсонська область).

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"Постріл стався біля залізної дороги, біля Чонгара. Українські військові відповіли кулеметною чергою, спрямованою вгору. Після цього російські війська знову зробили постріл із сигнального зброї, і стрілянина припинилася", - повідомив Воробйов.

За словами голови РДА, зараз збройні сили РФ перебувають за кілька кілометрів від українських прикордонників. Наразі ситуація стабілізувалася, російські диверсанти жодної активності після нічних пострілів не виявляли.

Раніше в РНБО повідомляли, що Російська Федерація терміново посилює своє наступальне угруповання на окупованій частині північного Криму.

Зокрема, "24 листопада 2015 року 5 російських військово-транспортних літаків Іл-76 здійснили перекидання двох батальонно-тактичних груп десантників зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ (Іваново) з аеродрому Іваново на аеродром Джанкой".