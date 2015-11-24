Росія терміново посилює своє наступальне угрупування у північному Криму - РНБО

Про це УНІАН поінформували у прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

Зокрема, у прес-службі зазначили, що "24 листопада 2015 року 5 російських військово-транспортних літаків ІЛ 76 здійснили перекидання двох батальйонно-тактичних груп десантників зі складу 98-ї повітрянодесантної дивізії Повітрянодесантних військ ЗС РФ (м. Іваново) з аеродрому Іваново на аеродром Джанкой".

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Окрім того, наголошується, що "в районі населеного пункту Калинівка (3 км на північний захід від м. Джанкой) розпочато розгортання 97-го десантно-штурмового полку 7-ї гірсько-штурмової дивізії (м. Новоросійськ)".

Таким чином, у РНБО пояснили, що "потужний наступальний потенціал російських військ в окупованому Криму ще значно збільшується за рахунок найбільш підготовлених підрозділів, готових для штурмових дії".