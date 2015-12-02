В ОПОРІ назвали "найдисциплінованіші" фракції Ради

Про це аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев повідомив на прес-конференції в УНІАН.

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Він зазначив, що у фракції "Народний фронт" показник відвідуваності становить 87%, у "Самопомочі" - 85%, разом з тим у представників фракції "Опозиційного блоку" - 68%, депутатської групи "Партія "Відродження" - 67%.

В ОПОРІ зазначили, що за рік роботи Верховної Ради VIII скликання відбулось 116 пленарних засідань, і, за даними письмової реєстрації, в усіх без винятку засіданнях взяли участь 9 народних депутатів, четверо з яких мажоритарники - Ігор Гузь, Віктор Развадовський, Ігор Артюшенко, Артем Ільюк.

Водночас вказано, що серед депутатів, які відвідали найменшу кількість пленарних засідань: Андрій Білецький (3%), Дмитро Ярош (6%), Ярослав Москаленко (19%), Михайло Добкін і Андрій Денисенко (по 22%), В’ячеслав Богуслаєв (27%), Володимир Зубик (29%).

Також в ОПОРІ додали, що депутат від "Батьківщини" Надія Савченко не відвідала жодного засідання, оскільки незаконно утримується у слідчому ізоляторі в Росії.