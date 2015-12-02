Алексієвич передала свої книги Савченко до в'язниці, назвавши її "українською Жанною д'Арк"
Нобелівський лауреат передала свої книги та лист підтримки українській льотчиці Надії Савченко.
Білоруська письменниця Світлана Алексієвич через посольство України в Мінську передала свої книги та лист підтримки українській льотчиці Надії Савченко, яку утримують у в'язниці в Росії.
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Про це повідомляє ВВС-Росія.
"Я розумію, що це політичний процес. Все залежить від міжнародної кон'юнктури: Надію можуть просто відпустити або обміняти. Все залежить від геополітичної обстановки", - сказала Алексієвич журналістам.
Письменниця назвала Надію Савченко "українською Жанною д'Арк" і побажала їй якнайшвидшого звільнення.
Світлана Алексієвич попросила українських дипломатів передати Надії Савченко свої книги "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики" і "Чорнобильська молитва", зазначивши, що прочитала передану їй в кінці листопада книгу української льотчиці "Сильне ім'я Надія", написану у в'язниці.
"Я захоплена Надією Савченко, людиною, яка захищає Батьківщину. Вона справжній солдат", - підсумувала нобелівська лауреатка.
Як повідомляв УНІАН, українську льотчицю Надію Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.