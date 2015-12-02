Алексієвич передала свої книги Савченко до в'язниці, назвавши її "українською Жанною д'Арк"

Білоруська письменниця Світлана Алексієвич через посольство України в Мінську передала свої книги та лист підтримки українській льотчиці Надії Савченко, яку утримують у в'язниці в Росії.

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Про це повідомляє ВВС-Росія.

"Я розумію, що це політичний процес. Все залежить від міжнародної кон'юнктури: Надію можуть просто відпустити або обміняти. Все залежить від геополітичної обстановки", - сказала Алексієвич журналістам.

Письменниця назвала Надію Савченко "українською Жанною д'Арк" і побажала їй якнайшвидшого звільнення.

Світлана Алексієвич попросила українських дипломатів передати Надії Савченко свої книги "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики" і "Чорнобильська молитва", зазначивши, що прочитала передану їй в кінці листопада книгу української льотчиці "Сильне ім'я Надія", написану у в'язниці.

"Я захоплена Надією Савченко, людиною, яка захищає Батьківщину. Вона справжній солдат", - підсумувала нобелівська лауреатка.

Як повідомляв УНІАН, українську льотчицю Надію Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.