"За кримське вино": проти Путіна та Берлусконі в Україні відкрили кримінальну справу

Україна відкрила кримінальні справи проти президента РФ Володимира Путіна та екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Георгій Логвинський, передає ТСН.ua.

За словами Логвинського, кримінальну справу проти Путіна та Берлусконі відкрито за спільний візит до окупованого Криму, під час якого вони випили пляшку кримського вина вартістю 150 тисяч доларів.

Нардеп додав, що наразі зареєстровано більше сотні порушень на території Криму.

"На сьогоднішній день факти фіксуються, відкриваються кримінальні провадження, і я дуже сподіваюсь, що усе, що ми робимо спільно з моїми колегами, правозахисниками та адвокатами, буде основами обвинувального вироку Путіну в міжнародному кримінальному суді", - зазначив Логвинський.

Нагадаємо, що 11 вересня Путін і Берлусконі прилетіли із візитом до Криму. Серед іншого, політики разом побували в "штабі" об'єднання "Масандра" в Криму, спустилися в головний підвал з найбільшою бібліотекою вин в світі і продегустували кримські вина.

Дружні стосунки, які Путін і Берлусконі не приховують, багато в чому формувалися в період, коли останній очолював раду міністрів Італії. Однак вони не урвалися й після його відставки в 2011 році. В кінці червня 2015 року політики разом відпочивали на Алтаї.

Зі свого боку, МЗС засудила поїздку Путіна і Берлусконі до Криму, а також закликало усіх іноземних громадян поважати територіальну цілісність та суверенітет України, а також дотримуватися встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію.