Прокуратура АР Крим зацікавилася відкритим для Путіна колекційним хересом

Вино було відкрите спеціально для президента Росії Володимира Путіна та екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі під час відвідування ними «Масандри», повідомляє Центр журналістських розслідувань.

«Кримінальне провадження відкрито за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах - за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Збиток оцінюється у понад 2 мільйони гривень», - сказав перший заступник прокурора АР Крим Назар Холодницький.

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Варто зазначити, що призначена окупаційною владою Криму генеральним директором НВАО «Масандра» Яніна Павленко під час відвідування підприємства президентом Росії Володимиром Путіним і екс-прем'єром Італії Сильвіо Берлусконі особисто відкоркувала для них одну з пляшок унікального колекційного вина Херес-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року, який привіз до Криму з Іспанії сам засновник «Масандри» граф Михайло Воронцов.

В енотеці «Масандри» на момент анексії Криму зберігалося 5 пляшок Херес-де-ла-Фронтера, ще дві пляшки були продані на аукціоні Сотбіс у 1990-му і 2001 роках.

Вартість пляшки такого вина, за різними оцінками, наразі становить від 100 до 150 тисяч доларів.