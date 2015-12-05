Російські рятувальники припинили пошуки зниклого на Ельбрусі українця

Російські рятувальники досі не знайшли зниклого на Ельбрусі українця. Сьогодні пошуки тривали лише кілька годин, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

"Їх припинили в 13:00 за Києвом із-за того, що в горах швидко темніє. Рятувальну операцію відновлять тільки в понеділок о 7:00 ранку", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє інформаційний сайт управління надзвичайних ситуацій Кабардино-Балкарії.

Вчений Микола Парахін, співробітник обсерваторії Національної академії наук України, чотири дні тому зник на горі Ельбрус. Там на піку Терскол розташована високогірна спостережна база головної астрономічної обсерваторії НАН.

Колеги зниклого 29-річного вченого повідомили, що в день зникнення Микола готувався проводити дослідження. Але, як тепер відомо, порушив правила безпеки і почав кататися на сноуборді.

Рятувальники знайшли слід на снігу від сноуброрда, що переривається сніговою лавиною. Напередодні повідомлялося, що на Ельбрусі пропав український вчений-сноубордист.

У пошуках бере участь група Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону.