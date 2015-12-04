На Ельбрусі зник співробітник обсерваторії НАН України
13:20, 04 грудня 2015Суспільство
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На Ельбрусі зник співробітник обсерваторії Національної академії наук України.
Співробітник обсерваторії вийшов покататися на сноуборді і не повернувся / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сайті управління МНС Росії по Кабардино-Балкарській Республіці.
О 09:21 04.12.2015 р. почалися пошуково-рятувальні роботи з пошуку співробітника обсерваторії Національної академії наук України», - йдеться в повідомленні.
У пошуках беруть участь група Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону в складі 19 осіб та 1 одиниці техніки.
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За даними МНС, співробітник обсерваторії 1 грудня орієнтовно о 16.00 за місцевим часом вийшов покататися на сноуборді і не повернувся.
Обсерваторія розташована на висоті 3150 метрів, пік Терскол.
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