У Харкові на хабарі "погорів" співробітник фіскальної служби

У Харкові співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на хабарі співробітника Державної фіскальної служби.

Як повідомляє прес-центр СБУ, старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань організував схему отримання грошей за ненарахування штрафних санкцій за результатами перевірки господарської діяльності підприємств.

Зловмисник затриманий при отриманні 45 тисяч гривень хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада був затриманий командир роти Національної гвардії за отримання хабара в розмірі 1 500 євро.