У Конотопі при отриманні хабара затримано начальника поліції

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

"В рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України прокуратурою Сумської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України в області 1 грудня близько 16 години "на гарячому" затримано начальника Конотопського відділу поліції ГУ Національної поліції в області, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

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В даний час поліцейський затриманий в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про оголошення йому підозри.

2 листопада цього ж полковнику поліції вже було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 27 (організація), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

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