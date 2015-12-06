На Донеччині у під'їзді багатоквартирного будинку стався вибух (фото)
11:11, 06 грудня 2015Суспільство
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Вчора близько 18.30 у селищі Олексієво-Дружківка Донецької області у під'їзді багатоквартирного будинку на вул. Папаніна стався вибух невстановленого предмета, попередньо гранати.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Донецькій області.
Правоохоронці з'ясовують обставини події.
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За даними поліцейських, постраждалих під час події немає. Особа того, хто привів гранату в дію, встановлюється.
Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Житомирі 13 листопада в квартирі на верхньому поверсі п'ятиповерхового будинку стався вибух. Унаслідок цього у приміщенні вибито двері, пошкоджені балкони та вікна.
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