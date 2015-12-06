На Донеччині у під'їзді багатоквартирного будинку стався вибух (фото)

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Донецькій області.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

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За даними поліцейських, постраждалих під час події немає. Особа того, хто привів гранату в дію, встановлюється.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Житомирі 13 листопада в квартирі на верхньому поверсі п'ятиповерхового будинку стався вибух. Унаслідок цього у приміщенні вибито двері, пошкоджені балкони та вікна.