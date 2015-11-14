В Житомирі стався вибух у п'ятиповерхівці (фото, відео)
В Житомирі увечері 13 листопада в квартирі на верхньому поверсі п'ятиповерхового будинку стався вибух. У результаті в приміщенні вибито двері, пошкоджено балкони та вікна.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у Житомирській області.
Згідно з повідомленням, в результаті вибуху пошкоджені вікна сусідніх квартир. Попередньо причиною вибуху стало накопичення природного газу. Власник квартири отримав опіки, інших постраждалих немає.
Близько 22:20 до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про вибух в квартирі по вулиці Львівській. В результаті пригоди 39-річний господар квартири отримав опіки рук та обличчя і був госпіталізований у лікарню. На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції.
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Попередньо встановлено, що в квартирі, де стався вибух, проводилися ремонтні роботи. Ввечері власник зайшов до приміщення і, за його словами, встиг тільки відкрити запальничку, щоб закурити.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Призначено відповідні експертизи. Триває з'ясування усіх обставин події.