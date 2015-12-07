Активісти допустили ремонтників до підключення однієї з ЛЕП у Крим

«Як повідомив за підсумками оперативної наради голова Херсонської ОДА Андрій Путілов, в результаті проведеної роботи і переговорів бригади «Укренерго» близько 14:00 допустили до підключення до електроенергії ЛЕП «Каховська-Титан». Провокацій та конфліктів не допущено», - йдеться в повідомленні прес-служби облдержадміністрації.

Як відзначили в Херсонській ОДА, поліція здійснює охорону громадського порядку.

«За словами Путілова, підключення ЛЕП «Каховська-Титан» дозволить стабілізувати ситуацію з енергопостачанням Каланчацького та Чаплинського районів, які були заживлені з аварійно-резервною схемою», - відзначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, через які здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори ще двох ліній електропередач.

24 листопада учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей почалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму впродовж кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму вирішили дозволити частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ «Каховська-Титан».